Путин обсудит готовность к наращиванию производства вакцин

В рабочем графике президента РФ Владимира Путина на следующей неделе запланировано совещание, посвящённое вопросам наращивания производства вакцин от коронавируса.
Как
Как писал NEWS.ru, единственным поставщиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стала структура Ростеха, а точнее — созданный государственной корпорацией холдинг «Нацимбио». До этого СМИ писали, что право принадлежало дочке «Сбера» — компании «Иммунотехнологии». Как сообщило издание «Фармацевтический вестник» со ссылкой на источники, полномочия «Нацимбио» по поставке вакцин продлятся несколько месяцев. Информацию о присвоении ей права на поставки подтвердили в Минздраве. До этого источник, близкий к производству вакцины, рассказал, что в феврале было подготовлено новое распоряжение о выделении средств на закупку вакцины — всего около одного миллиарда рублей.
Препарат «Спутник V» одобрили уже более 50 стран с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Российская вакцина по этому показателю занимает второе место в мире. Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что Африка входит в топ регионов, которые одобрили «Спутник V».