Путин обсудит готовность к наращиванию производства вакцин

https://static.news.ru/photo/b82cc990-8a44-11eb-9941-96000091f725_660.jpg Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В рабочем графике президента РФ Владимира Путина на следующей неделе запланировано совещание, посвящённое вопросам наращивания производства вакцин от коронавируса.

Как сообщил телеканал «Россия 1», также у главы российского государства на предстоящей неделе возможна встреча с лауреатами президентской премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства для детей. Кроме того, по данным издания, в этот период ожидается заседание наблюдательного совета проекта «Россия — страна возможностей» с участием президента.

Как писал NEWS.ru, единственным поставщиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стала структура Ростеха, а точнее — созданный государственной корпорацией холдинг «Нацимбио». До этого СМИ писали, что право принадлежало дочке «Сбера» — компании «Иммунотехнологии». Как сообщило издание «Фармацевтический вестник» со ссылкой на источники, полномочия «Нацимбио» по поставке вакцин продлятся несколько месяцев. Информацию о присвоении ей права на поставки подтвердили в Минздраве. До этого источник, близкий к производству вакцины, рассказал, что в феврале было подготовлено новое распоряжение о выделении средств на закупку вакцины — всего около одного миллиарда рублей.

Препарат «Спутник V» одобрили уже более 50 стран с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Российская вакцина по этому показателю занимает второе место в мире. Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что Африка входит в топ регионов, которые одобрили «Спутник V».