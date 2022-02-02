Путин назвал свои любимые виды спорта

Президент России Владимир Путин признался, что любит не только хоккей и горные лыжи, но и биатлон, фигурное катание и прыжки на лыжах с трамплина. Однако этими видами спорта он не занимается, а просто смотрит соревнования по телевизору. Об этом российский президент рассказал в интервью Медиакорпорации Китая, оно размещено на сайте Кремля.

Путин отметил, что он с большим удовольствием принимает участие в мероприятиях Ночной хоккейной лиги и при любой возможности катается на горных лыжах. Однако этим его спортивные интересы не ограничиваются.

Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина. Правда, из-за нехватки времени смотрю соревнования только по телевизору, — сообщил глава российского государства.

При этом он отказался делиться какими-либо секретами хоккейного мастерства, отметив, что не считает себя вправе что-либо советовать людям, увлечённым хоккеем. Для этого есть профессиональные спортсмены и тренеры.

На мой взгляд, главное, чтобы человек занимался любимым видом спорта, не важно каким, регулярно. Упорно и целеустремлённо шёл к поставленной цели. Тогда и мастерство постепенно придёт, — сказал Владимир Путин.

Ранее президент РФ в статье для агентства Синьхуа рассказал о равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве РФ и Китая.