«Это равноправие»: Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая

Отношения России и Китая строятся на учёте взаимных интересов друг друга, свободе от политической, идеологической конъюнктуры и пережитков прошлого. Об этом написал в своей статье для агентства Синьхуа «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» президент России Владимир Путин в преддверии визита в Пекин. Статья опубликована на сайте Кремля.

Прежде всего — это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого. Именно на этих принципах мы год от года последовательно, в духе преемственности углубляем политический диалог, — написал глава российского государства.

Он напомнил, что основные принципы и ориентиры совместной работы страны определили в Договоре о добрососедстве, подписанном 21 год назад.

Путин подчеркнул, что Россия и КНР, несмотря на трудности из-за пандемии, стремятся наращивать потенциал экономического партнерства. В частности. по предварительным итогам 2021 года, товарооборот между двумя странами достиг исторического максимума, составив $140 млрд.

Говоря о международной политике, президент России отметил, что РФ и Китай играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке и позволяют придать общемировой системе отношений между государствами «более справедливый, инклюзивный характер».

Касаясь вопросов отношений с Западом и того, как нивелировать влияние возможных санкций со стороны западных стран, глава российского государства рассказал, в частности, что РФ и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах.

Рассуждая о дальнейшем сотруничестве, Путин отметил, что Россия - космическая держава - видит для себя возможности для партнерства с КНР в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции.

Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином запланированы на 4 февраля. Предполагается, что стороны обсудят международную проблематику, включая диалог РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности, а также основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, инвестиций, космоса и в других областях. Кроме того, планируется подписание весьма солидных пакетов двусторонних документов.

При этом стало известно, что в делегацию российского президента войдут всего шесть человек. Такие условия выдвинула китайская сторона в связи с коронавирсными ограничениями.

Ранее руководство КНР высоко оценило слова президента России Владимира Путина о развитии китайско-российских отношений, в связи с этим можно говорить и о позитивных ожиданиях в вопросе развития сотрудничества с Москвой в 2022 году, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он также прокомментировал новогоднюю телеграмму с поздравлениями, направленную российским лидером председателю КНР Си Цзиньпину.