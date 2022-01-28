В Кремле рассказали, какие вопросы обсудят Путин и Си Цзиньпин 4 февраля

Президент России Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине обсудит международную проблематику, включая диалог РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, лидеры двух стран также обсудят основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, инвестиций, космоса и в других областях, сообщает РИА Новости.

Конечно же, я думаю, что на этот раз большое время уйдёт на обмен мнениями по международной проблематике. Это и стратегическая стабильность в Европе, и гарантии безопасности для России, и диалог России с США, и России с НАТО, и региональные проблемы, — сказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на одного из пекинских дипломатов, что Си Цзиньпин обратился с просьбой к Путину не начинать вторжение на Украину во время зимней Олимпиады в Пекине, которая пройдёт в феврале 2022 года.

Согласно данным, якобы полученным агентством от военных аналитиков, к моменту завершения перемирия на Украине начнётся оттепель, которая станет препятствием для быстрого «российского вторжения». Между тем китайский лидер старается укрепить свой авторитет, чтобы в третий раз подряд занять пост председателя КНР. Кризис в Европе может помешать ему в этом.

В посольстве КНР в Москве публикацию назвали фейком и провокацией, отметив, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. По словам дипломатов, Пекин выступает за продолжение диалога в рамках Минских соглашений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее обвинила Bloomberg в сознательной дезинформации по ситуации на Украине. Она заявила, что при подготовке материала агентство не обращалось за комментариями к российской стороне, вопреки сложившейся ранее практике.