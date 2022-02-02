Раскрыты подробности визита Путина в Пекин

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступят с совместным заявлением о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и пообщаются в формате тет-а-тет, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, в ходе встречи в Пекине 4 февраля планируется подписание весьма солидных пакетов двусторонних документов, сообщает РИА Новости.

Могу сказать, что у нас где-то больше 15 договоров и соглашений в папке, которая готовится к этому визиту, — сказал Ушаков.

В делегацию, которая будет сопровождать Путина, войдут глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Роснефти Игорь Сечин, а также сам Ушаков. После переговоров российский лидер посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Как сообщалось ранее, Путин на переговорах с Си Цзиньпином в Пекине обсудит международную проблематику, включая диалог РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности, основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, инвестиций, космоса и в других областях.