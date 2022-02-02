Китайские власти сократили численность делегации Путина для визита в Пекин
Китайские власти сократили численность делегации Путина для визита в Пекин до 6 человек
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
18:20, 02 февраля 2022
Президент РФ Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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В связи с коронавирусными ограничениями власти КНР приняли решение ограничить численность иностранных делегаций, прибывающих в столицу Поднебесной по случаю открытия зимних Олимпийских игр. Таким образом, в команду президента России Владимира Путина на переговоры с главой Китая Си Цзиньпином войдут шесть человек вместо более привычных двух десятков. Об этом помощник президента Юрий Ушаков сообщил РИА Новости.
Нашего президента будет сопровождать делегация, в состав которой войдут [глава МИД Сергей] Лавров, [Дмитрий] Чернышенко, как глава основной межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Также Ушаков, [Николай] Шульгинов, министр энергетики, и [глава «Роснефти» Игорь] Сечин. Если бы визит состоялся в спокойной обстановке, не было бы коронавируса, то наша делегация состояла бы, наверное, из 20–25 человек, — приводит слова Ушакова агентство.
Он добавил, что представители РФ условились о сокращении с китайскими коллегами и выразили понимание касаемо неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Как ранее сообщил Ушаков, лидеры КНР и России выступят с совместным заявлением о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и пообщаются в формате тет-а-тет. Также ожидается, что стороны подпишут несколько пакетов «солидных» двусторонних соглашений.