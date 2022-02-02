Китайские власти сократили численность делегации Путина для визита в Пекин

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Помощник президента России Юрий Ушаков не смог подтвердить достоверность публикации El Pais по ответам США и НАТО России. Он сообщил, что читал ответные документы США и НАТО в оригинале и не сравнивал их с публикацией испанских СМИ, пишет РИА Новости.

Честно говоря, я не сравнивал полученные документы от США и НАТО с утечками. Я не знаю, надеюсь, это то же самое, — признался Ушаков. Ранее сообщалось, что El Pais опубликовала...