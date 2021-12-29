Власти Китая ожидают расширения сотрудничества с Россией в 2022 году

Руководство КНР высоко оценило слова президента России Владимира Путина о развитии китайско-российских отношений, в связи с этим можно говорить и о позитивных ожиданиях в вопросе развития сотрудничества с Москвой в 2022 году, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он также прокомментировал новогоднюю телеграмму с поздравлениями, направленную российским лидером председателю КНР Си Цзиньпину, сообщил ТАСС.

Китайская сторона высоко оценивает позитивное высказывание президента Путина о сотрудничестве между нашими странами. У нас много ожиданий по поводу развития отношений между Китаем и Россией в 2022 году, — заявил он на брифинге.

Как пояснил дипломат, Китай намерен совместно с Россией вносить большой вклад в дело формирования международных отношений нового типа.

Мы твёрдо верим, <...> что Китай и Россия продолжат содействовать глобальному развитию, — подчеркнул Чжао Лицзянь.

В четверг, 29 декабря, Путин направил поздравительную телеграммеу Си Цзиньпину, где отметил, что Россия и Китай в уходящем году взаимодействовали очень продуктивно, несмотря на непростую ситуацию с пандемией коронавируса. Глава российского государства также подчеркнул свою уверенность в том, что КНР успешно организует зимнюю Олимпиаду.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на зимней Олимпиаде в Пекине позволит пресечь попытки США политизировать спорт.