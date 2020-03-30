https://static.news.ru/photo/8e7aa580-7295-11ea-a899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Урегулирование ситуации с пандемией COVID-19 в России может потребовать участия непрофильных врачей, преподавателей и студентов медицинских вузов. Об этом на совещании с полпредами в федеральных округах заявил президент Владимир Путин.

Такие меры будут приняты, если на профильных специалистов, в число которых входят пульмонологи, реаниматологи, терапевты и бригады скорой помощи, нагрузка сильно возрастёт, сказал Российский лидер во время трансляции, которую ведёт телеканал «Россия 24».

Уже сейчас продумайте с коллегами меры по подключению к работе врачей других специальностей, а также, если это потребуется, ординаторов, профессоров, преподавателей медицинских вузов, — поручил Путин.

Российский лидер также отметил важность «обеспечения необходимого состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов» медицинских институтов.

Также Путин призвал постоянно отслеживать, чтобы все выплаты, связанные с особым режимом работы врачей, медсестёр и другого медперсонала проводились строго в срок. Также президент напомнил, что необходимые средства на это выделены.

К 30 марта в России выявлено 1836 случаев инфицирования COVID-19, 64 пациента выписаны из больниц, 9 умерли. По всему миру COVID-19 подхватили более 723 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончались.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин призвал приравнять нарушение карантина к преступной халатности.