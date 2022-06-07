Пушков объяснил финнам отсутствие реакции России на их планы по НАТО Пушков: глава финской разведки напрасно удивился реакции России на их план вступить в НАТО

Фото: Совет Федерации/flickr.com

Алексей Пушков

Глава финской разведки Антти Пелттари напрасно удивился отсутствию действий России из-за планов Хельсинки по вступлению в НАТО. Всё будет зависеть о того, насколько тесным окажется намечающееся взаимодействие. Об этом в своём Telegram-канале написал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Глава разведки Финляндии Пелттари напрасно удивляется отсутствию давления со стороны России в связи с готовящимся вступлением Финляндии в НАТО, — отметил сенатор.

По его словам, ситуация в района Балтики будет зависеть от того, какие формы примет сотрудничество Финляндии с Альянсом и насколько активно она будет взаимодействовать с другими странами, входящими в НАТО.

Прежде всего, появятся ли военные базы и объекты НАТО на финской территории, — подчеркнул Пушков.

Сенатор отметил, что Россия не стремиться к конфликту с Североатлантическим альянсом или кандидатами на вступление в организацию. Он добавил при этом, что операция на Украине не распространяется на страны НАТО, «пока они не переходят к прямому столкновению» с РФ.

Пелттари в интервью американскому изданию Financial Times сообщил, что Россия не оказывает давления на Финляндию в связи с её стремлением вступить в НАТО. Глава финской разведки выразил надежду, что «всё так и останется». Пелттари не стал уточнять, какую реакцию ждали от Москвы при появлении соответствующей новости.

Финляндия и Швеция до последнего времени имели внеблоковый статус. С началом спецоперации России на Украине страны выразили желание вступить в НАТО.

Ранее стало известно, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО вряд ли удастся согласовать к саммиту Альянса в Мадриде, так как приём в НАТО новых членов представляет собой весьма долгосрочный процесс.