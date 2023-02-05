Профессор объяснил значение сказанных Путиным в Волгограде слов Профессор Абдалла: заявление Путина означает, что у России есть самое современное оружие

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Президент РФ Владимир Путин

Сирийский профессор в области международных отношений в Университете Дамаска Бассам Абу Абдалла считает, что Западу стоит более внимательно отнестись к словам президента России Владимира Путина, сказанным в Волгограде. Как передает РИА Новости слова профессора, заявление российского лидера означает, что у России есть самое современное оружие, способное ударить в любом направлении по Европе или за ее пределами.

Россия не посылала свои танки в какую-либо сторону, она защищает свою национальную безопасность. Запад должен понимать, что никакого компромисса нет, и Россия готова к использованию всех видов вооружений и всем доступным вариантам, если Запад перейдет красные линии, — заявил Бассам Абу Абдалла.

Абдалла также выразил мнение, что поставляемое Украине вооружение «не изменит уравнение» и не изменит целей и планов России в специальной военной операции (СВО).

Напомним, что в ходе поездки в Волгоград, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, Путин заявил, что России есть чем ответить на угрозы западных стран. Глава страны подчеркнул, что РФ не отправляет свои танки к границам Запада, однако в случае опасности ее ответ не будет ограничиваться использованием бронетехники.