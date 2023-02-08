Опубликовано видео удара по позициям ВСУ после наводки «призрачным» дроном Минометчики батальона «Призрак» навели удар с помощью дрона по позициям ВСУ в Спорном

Фото: Министерство обороны РФ

Минометчики 14-го батальона теробороны «Призрак» с помощью беспилотника навели удар по позициям украинских военных в селе Спорное Донецкой Народной Республики, сообщает РИА Новости. На видео видно, как БПЛА засекает нескольких украинских военных и фокусируется на них, после чего российские военные поражают позиции противника.

По данным агентства, первый снаряд приземлился примерно в 50 метрах от украинских позиций. После этого минометчики скорректировали огонь и ударили прямо в окоп, где находились бойцы ВСУ. Их потери после атаки неизвестны.

Ранее стало известно, что в России разработали транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Аппарат способен доставить до 250 кг груза на расстояние, превышающее 600 км.

Большой грузовой отсек объемом 2650 литров позволяет загружать на борт габаритный груз, его при необходимости можно будет сбросить с парашютом. Крейсерская скорость беспилотника составит 195 км/ч. Он сможет подниматься на высоту до трех тысяч метров.