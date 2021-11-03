Приставы приступили к взысканию с Telegram штрафов на 5 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила два дела о взыскании штрафов с Telegram на общую сумму 5 млн рублей. Такое наказание наложено на мессенджер за то, что не была удалена запрещённая в РФ информация. Дело возбудили 3 ноября, следует из данных банка данных исполнительных производств ФССП.
Судебные приставы
С начала 2021 года Telegram назначено штрафов на общую сумму 35 млн рублей.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовала от Facebook, Twitter и Google предоставить информацию о локализации баз данных российских пользователей. Если те не ответят, их привлекут к ответственности за нарушение законодательства. В 2020 году суд оштрафовал компании Twitter и Facebook, на 4 млн рублей каждую.