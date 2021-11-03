Приставы приступили к взысканию с Telegram штрафов на 5 млн рублей

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В России планируются перемены законодательства в области использования криптовалюты. О том, какие моменты в правовом регулировании цифрового рубля необходимо будет изменить, станет известно после эксперимента, который проведёт Центробанк, сообщают «Известия». Согласно полученным сведениям, цифровой рубль станет денежной единицей, которой возможно будет проводить оплату, а также обменивать его на обычные денежные средства. Тестирование платформы цифрового рубля запланировано на январь 2022 года.

По результатам этого пилотирования будут разработаны дорожная карта по внедрению цифрового рубля, а также необходимые поправки в законодательство, — уточнили в ЦБ. Поддерживают данную инициативу и банки, участвующие в пилотном...