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Приставы приступили к взысканию с Telegram штрафов на 5 млн рублей

02:36, 07 ноября 2021
Приставы приступили к взысканию с Telegram штрафов на 5 млн рублей Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила два дела о взыскании штрафов с Telegram на общую сумму 5 млн рублей. Такое наказание наложено на мессенджер за то, что не была удалена запрещённая в РФ информация. Дело возбудили 3 ноября, следует из данных банка данных исполнительных производств ФССП.

Судебные приставы приступили к процедуре по взысканию штрафов по решению судебного участка Таганского района Москвы от 25 октября.

С начала 2021 года Telegram назначено штрафов на общую сумму 35 млн рублей.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовала от Facebook, Twitter и Google предоставить информацию о локализации баз данных российских пользователей. Если те не ответят, их привлекут к ответственности за нарушение законодательства. В 2020 году суд оштрафовал компании Twitter и Facebook, на 4 млн рублей каждую.

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