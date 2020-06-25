Примаков сообщил о грядущих переменах в Россотрудничестве

https://static.news.ru/photo/31d29fe6-b6e6-11ea-8d12-fa163e074e61_660.jpg Евгений Примаков-мл. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Евгений Примаков, назначенный 25 июня руководителем Россотрудничества, сообщил, что намерен улучшить работу агентства.

Я пока не готов оглашать свой план. Но могу сказать, что предстоят большие перемены. В направлении улучшения работы Россотрудничества, — заявил «ПолитЭксперту» Примаков.

44-летний Евгений Примаков — член комитета Госдумы по международным делам. С начала 2000-х он работал журналистом на радиостанции «Эхо Москвы», в ТАСС и журнале «Коммерсант-Деньги», был корреспондентом на НТВ и Первом канале. Является внуком Евгения Примакова, который возглавлял правительство РФ в конце 1990-х годов.

Как писал NEWS.ru, о назначении Примакова главой Россотрудничества стало известно 25 июня. Он уже рассказал, что в ближайшее время планирует встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить «все необходимые процедуры» после своего назначения.

О том, что новым руководителем Россотрудничества может стать Евгений Примаков, ранее сообщала экс-глава организации Элеонора Митрофанова. Она рассказала, что покидает свой пост и с 11 июня переходит на должность посла по особым поручениям в Министерстве иностранных дел.

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) было создано в 2008 году. В настоящее время у агентства есть 97 представительств в 80 странах мира.