Пригожин прокомментировал кадры расстрела портретов Герасимова и Лапина Пригожин назвал «украинским фейком» расстрел «вагнеровцами» портретов Лапина и Герасимова

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина сообщила в Telegram, что распространенное в соцсетях видео, на котором боец ЧВК «Вагнер» расстреливает портреты командующего объединенной группировкой войск на Украине генерала Валерия Герасимова и начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил генерал-полковника Александра Лапина — это «украинский фейк». При этом он подчеркнул, что видеозапись сам не видел, но ролик ему «подробно описали» и «разобрали его по косточкам».

Мне сообщили о том, что в интернете распространяется некое видео, на котором якобы бойцы ЧВК «Вагнер» с пулеметами расстреливают якобы портреты Герасимова и Лапина, и комментируют это. Во-первых, у нас снег везде лежит, поэтому эти крендели в рубашечках, вероятнее всего, где-то на южных направлениях снимали. Во-вторых, у ЧВК «Вагнер» пулеметы «Печенег» все «новенькие, с иголочки, мы крашеными не пользуемся. И третье, еще раз могу просто подтвердить, что это не ЧВК «Вагнер», а не что иное, как украинский фейк, — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Франция хочет значительно расширить санкции Евросоюза против ЧВК «Вагнер» в десятом пакете антироссийских запретительных мер.

6 февраля Верховная рада Украины приняла постановление о признании ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. За это проголосовали 333 депутата Рады. Депутат Ярослав Железняк добавил, что было принято постановление о признании всех российских ЧВК террористическими организациями — за это решение отдали голоса 336 парламентариев.