«Ложные обвинения»: Пригожин попросил принять меры против российского СМИ Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить RTVI на предмет клеветы

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала обращение предпринимателя Евгения Пригожина в Роскомнадзор и также к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность издания RTVI. Бизнесмен заподозрил журналистов в распространении ложной и клеветнической информации под видом достоверных сведений. В случае выявленных нарушений следует просьба привлечь виновных лиц к ответственности.

Речь идет об опубликованной статье под заголовком «Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК „Вагнер“ рассказал о казнях бойцов „на глазах у всех“».

В тексте обращения приводятся утверждения, которые опубликовало издание RTVI со слов экс-члена ЧВК Медведева касательно деятельности «Вагнера» на Украине. Они, как указывается в обращении, являются ложными и клеветническими. В этой статье бывший командир частной военной компании критикует как саму ЧВК, так и Пригожина вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Указанные сведения являются клеветническими, поскольку содержат заведомо ложные обвинения. <...> Прошу провести проверку наличия в деятельности сетевого издания RTVI и его сотрудников признаков нарушений действующего законодательства РФ и в случае выявления фактов нарушения действующего законодательства РФ привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности, — говорится в заявлении.

Пресс-служба RTVI, отвечая на запрос «Агентства», сообщила, что материал отправили на экспертизу юристам, а доступ к нему пока ограничили.

Ранее Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить законом публикацию негативной информации о добровольцах в зоне спецоперации, в частности бывших осужденных. По мнению предпринимателя, за критику участников СВО нужно сажать в тюрьму на срок до пяти лет.