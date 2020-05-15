Президент потребовал у кабмина провести «зачистку» СНиП

https://static.news.ru/photo/1ed7a7fc-96ab-11ea-9bfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин призвал правительство «зачистить» Строительные нормы и правила (СНиП), а также навести порядок в ведении строительной документации.

Такие меры должны быть приняты, чтобы не давать возможность затягивать возведение различных объектов. В ходе совещания по вопросу открытия медицинских центров Минобороны в российских субъектах российский лидер рассказал, что уже обсуждал строительство медицинского центра с одним из губернаторов. По словам Путина, чиновник говорил о том, что нужно не менее года на проектирование и ещё два года на строительство.

Прекрасно отдаю себе отчёт, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНиПы, «хрипы» и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса — их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок! — цитирует Путина ТАСС.

Президент обратился к кабмину с требованием вернуться к этому вопросу и в ближайшее время доложить предложения.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин призвал держать на контроле укрепление системы здравоохранения.