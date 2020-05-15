Путин призвал держать на контроле укрепление системы здравоохранения

https://static.news.ru/photo/34452a76-96a9-11ea-a83e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что все вопросы, связанные с укреплением системы здравоохранения, нужно держать на особом контроле. Об этом он сообщил на селекторном совещании по открытию госпиталей Минобороны.

Прошу вас и дальше держать все вопросы, связанные с укреплением системы здравоохранения на местах, с проведением противоэпидемиологических мероприятий, под особым контролем, — обратился Путин к губернаторам, членам правительства и всем участникам совещания

Ранее президент поручал правительству уже сейчас продумать, как после пандемии будут использоваться новые медцентры и медоборудование. Глава государства также отметил, что победа над коронавирусом будет тем весомее, чем сильнее за это время станет система здравоохранения в России.

По данным на 14 мая, в больницах на территории России подготовлено свыше 148 тысяч коек для людей с заражением коронавирусной инфекцией, писал NEWS.ru.