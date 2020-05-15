В России подготовили более 148 тысяч коек для заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/676ddb00-969f-11ea-9f6c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В больницах на территории России подготовлено свыше 148 тысяч коек для людей с заражением коронавирусной инфекцией. Об этом 15 мая сообщил президент страны Владимир Путин.
Глава государства сделал это заявление во время совещания, посвящённого открытию медицинских центров Министерства обороны в регионах для оказания помощи гражданам, заразившимся коронавирусом.
Отмечу, что на 14 мая в регионах России создано, оснащено всем необходимым уже более 148 тысяч таких коек, — цитирует Путина РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, в России за минувшие сутки скончались 113 пациентов с подтверждённым коронавирусом.
В общей сложности в стране по информации на 15 мая COVID-19 заразились 262 843 человека. За прошедшие сутки подтверждено 10 598 новых случаев заболевания. В период пандемии в РФ скончались 2418 человек, вылечились 58 226 пациентов.