В России подготовили более 148 тысяч коек для заражённых коронавирусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский кабмин разработал поправки, которые направлены на то, чтобы поддержать самозанятых в условии ситуации с COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На совещании по социально-экономическим вопросам он рассказал о готовящихся изменениях в законодательстве. Данные изменения позволят в полном объёме вернуть самозанятым гражданам налог на доходы, уплаченный за прошлый год, а также...