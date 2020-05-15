За сутки в России от коронавируса скончались 113 человек

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В России за минувшие сутки скончались 113 пациентов с подтверждённым коронавирусом

Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и борьбе с COVID-19. По его данным, за последние 24 часа в стране было выявлено 10 598 новых случаев коронавируса. При этом у 4504 новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 4 748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено в Москве за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбу с COVID-19. Там отметили, что рост числа новых заболевших в Москве замедлился до 3,6%. Днём ранее показатель находился на уровне 3,7.