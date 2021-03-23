Президент готов привиться

В последнее время критики режима выбрали новое направление для своих нападок. Им, видите ли, было непонятно, отчего это президент не воспользовался такой возможностью прорекламировать плод трудов российских вирусологов и до сих пор не поставил себе прививку от СOVID-19. Может он просто не верит в ее эффективность? Сомневается в действенности препарата, который-де не прошёл всех стадий поверок?

К слову, не так давно Владимир Путин заявил, что, вероятно, поставит себе прививку где-то в конце августа — начале сентября, когда ему, по его же словам, предстоит много поездить по стране. Тогда такие планы президента дали повод сделать предположение о том, что он лично активно включится в парламентскую предвыборную кампанию на её самой финальной, горячей стадии. Но вот Путин объявил, что вакцинируется уже 23 марта. Что же так повлияло на его первоначальные намерения?

Видимо, с одной стороны, постковидный ритм жизни, в том числе и политической, требует полного отказа от разного рода онлайн встреч и совещаний, которые на фоне оптимистических рапортов об отступлении китайской инфекции, усиленной выработке коллективного иммунитета выглядят уже излишней перестраховкой. Тем более что президент вернулся к активной публичной деятельности, участвует в работе расширенных коллегий многих ведомств.

К тому же пауза с вакцинацией первого лица дала дополнительные поводы для разного рода спекуляций насчёт состояния его здоровья. Мол, не зря Путин пока воздерживается от уколов, последствия которых прекрасно перенесли уже миллионы наших соотечественников. Так что ответом самозваным экстрасенсам от медицины будет не только президентский уик-энд в тайге, но и плановая вакцинация.

Владимир Путин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А о постановке прививки могли бы объявить и постфактум. Мы помним, к примеру, как осторожно повело себя окружение столичного мэра, которое неделю не подтверждало просочившуюся информацию о вакцинировании шефа. И только спустя некоторое время, когда эффект подтвердился и никаких опасных последствий не было отмечено, была дана отмашка на сообщение. Президент же о своём шаге объявляет заранее, воспринимая процедуру, как вполне себе ординарную. И в этом нет никакого кокетства. Решил, что нет смысла уже откладывать, нашёл в своём графике «окно» и готов к встрече с врачами.

Кроме того, в последнее время мировые лидеры просто наперегонки объявляют о собственных прививках. Последним по времени был британский премьер Борис Джонсон. Во всём этом есть, конечно, элемент пиара. Но нельзя забывать, что и международная дипломатическая активность постепенно восстанавливается. Вот и «большая двадцатка» намерена пройти по расписанию. Да и мало ли будет иных саммитов. Так что, быть привитым требует как бы и дипломатический этикет.

Прежний образ жизни постепенно возвращается. И Владимир Путин это как бы ненавязчиво подтверждает. Да и повод поговорить о достоинствах наших препаратов, чего греха таить, прекрасный. Ответ нашим ковидоскептикам на высшем уровне.