Президент даст отмашку единороссам

Итак, если не будет изменений в графике президента, то он примет руководство созданной им партии, духовным лидером которой он всё равно остаётся. Встреча обещает быть символической, поскольку, с одной стороны, партия провела и подводит итоги своих праймериз, проведением которых гордится, а, с другой, уже на 19 июня назначена вторая фаза съезда «Единой России», который и списки кандидатов окончательно утвердит, и общие программные положения самой предвыборной кампании наметит.

Так что, президент как бы благословит партию на начало активной фазы подготовки предвыборной кампании. Видимо, в тот же день будет покончено и с интригой вокруг лидерства в партии. Поскольку в течение нескольких месяцев изрядно муссировались предположения о том, что вероятно, мол, федеральный список партии, который ныне значительно расширен, может возглавить сам президент, как он однажды это уже сделал. И глава государства поделится с партией власти своим рейтингом. А вот сама «Единая Россия» получит нового лидера, учитывая, что, дескать, с именем Дмитрия Медведева связаны непопулярные властные шаги. Однако пространное интервью, данное Дмитрием Медведевым накануне важной для партии аудиенции у президента, снимает фактически подобные вопросы.

Заявления, сделанные Медведевым, столь программные и уверенные, что у самых отъявленных скептиков должны были отпасть последние сомнения. Нет, баланс интересов сохраняется. Медведев явно остаётся лидером партии и готов вести её на выборы. Он абсолютно уверен в том, что за партию уже сейчас готовы-де проголосовать от тридцати до сорока процентов избирателей, и это ещё до начала предвыборной гонки. А уже сам ход предвыборной кампании может ещё больше увеличить такие цифры. И всё сказанное не оставляет сомнения в том, что единороссы готовы повторить свой успех 2016 года и вновь обеспечить себе в Госдуме VIII созыва конституционное большинство. Не исключено, что в ходе обмена мнениями Владимир Путин подтвердит и свое намерение прибыть и выступить на съезде. Тем более, что партийная программа фактически сейчас исходит из положений, изложенных в его апрельском послании. И такой подход даёт единороссам право называть себя «партией реальных дел».

Что касается самих праймериз, то, видимо, на встрече будут подведены их статистические итоги и подтверждён курс на привлечение лидеров общественного мнения (ЛОМов), среди которых немало, например, тележурналистов, и активистов волонтёрского движения. Будет подчеркнуто ещё раз, что партийным кандидатам нет оснований рядиться в «нейтральные одежды» и представляться самовыдвиженцами. Партийные знамёна должны гордо взвиться.

Впрочем, итоги праймериз будут ещё некоторое время интриговать аналитиков. В частности, интересно, что проиграл их получивший немалую известность депутат Сергей Вострецов, предлагавший обложить налогом домашних хозяек, а родителей, дети которых участвуют в незаконных акциях, лишать родительских прав. Но, видимо, перестарался. Не смог победить в центральном округе Москвы и опытнейший госдумовец Николай Гончар, который заседал в парламенте от своего округа почти двадцать шесть лет. Конечно, есть острый общественный запрос на новые лица. Но Гончар, который ещё в мае активно встречался со своими избирателями, уступил настолько малоизвестному кандидату, что сразу возникли подозрения: эту важную территорию получит кто-то из умеренной оппозиции. Тем не менее, фактически встреча президента с единороссами открывает предвыборную кампанию партии. Тот самый случай, когда цели будут поставлены. А задачи давно определены.