19 января православные верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Праздник связан с евангельским событием — крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Обряд был сопряжен с погружением в воду, он символизировал покаяние и очищение от грехов. Как считают христиане, как только Иисус вошел в воду, с небес раздался голос Господа. Бог-Отец назвал Спасителя своим сыном.

Водосвятие — главное событие Крещения. После литургии в сочельник в храмах проводят великое освящение воды. Другим событием праздника считалось купание в реке Иордан. В российских реалиях традиция трансформировалась: в разгар зимы люди окунаются в прорубь, хотя погружения в ледяную воду не зафиксированы в церковном уставе. С точки зрения церковного учения, купание в освященном месте не является способом смыть с себя все грехи. Омовения в проруби относятся скорее к разряду народных традиций.

NEWS.ru показывает, как они проходят в разных странах — в России, Белоруссии, Армении и Палестине.

Мужчина во время крещенских купаний в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина во время крещенских купаний в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе

Люди во время крещенских купаний в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди во время крещенских купаний в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе

Женщина перед крещенским купанием в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина перед крещенским купанием в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе

Мужчина во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля

Мужчина во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля

Люди во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люди во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля

Люди во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люди во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля

Люди во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люди во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля

Люди во время крещенских купаний в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди во время крещенских купаний в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе

Люди во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люди во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля

Настоятель Всехсвятского храма отец Фёдор Повный проводит освящение купели во время празднования Крещения в Минске

Фото: Sputnik/РИА Новости

Настоятель Всехсвятского храма отец Фёдор Повный проводит освящение купели во время празднования Крещения в Минске

Верующие окунаются в купель возле Всехсвятского храма в Минске во время празднования Крещения

Фото: Sputnik/РИА Новости

Верующие окунаются в купель возле Всехсвятского храма в Минске во время празднования Крещения

Армения. Гюмри. Мужчина во время крещенских купаний на территории ущелья Черкеза

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Армения. Гюмри. Мужчина во время крещенских купаний на территории ущелья Черкеза

Армения. Гюмри. Священнослужитель во время освящения пруда перед началом крещенских купаний на территории ущелья Черкеза

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Армения. Гюмри. Священнослужитель во время освящения пруда перед началом крещенских купаний на территории ущелья Черкеза

Христианские паломники в праздник Крещения Господня на реке Иордан

Фото: ATEF SAFADI/ТАСС

Христианские паломники в праздник Крещения Господня на реке Иордан

Христианские паломники в праздник Крещения Господня на реке Иордан

Фото: ATEF SAFADI/ТАСС

Христианские паломники в праздник Крещения Господня на реке Иордан