Празднование Крещения Господня в России, Белоруссии, Армении и Палестине 19 января православные верующие отмечают праздник Богоявления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Богослужение перед началом крещенских купаний в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе

19 января православные верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Праздник связан с евангельским событием — крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Обряд был сопряжен с погружением в воду, он символизировал покаяние и очищение от грехов. Как считают христиане, как только Иисус вошел в воду, с небес раздался голос Господа. Бог-Отец назвал Спасителя своим сыном.

Водосвятие — главное событие Крещения. После литургии в сочельник в храмах проводят великое освящение воды. Другим событием праздника считалось купание в реке Иордан. В российских реалиях традиция трансформировалась: в разгар зимы люди окунаются в прорубь, хотя погружения в ледяную воду не зафиксированы в церковном уставе. С точки зрения церковного учения, купание в освященном месте не является способом смыть с себя все грехи. Омовения в проруби относятся скорее к разряду народных традиций.

NEWS.ru показывает, как они проходят в разных странах — в России, Белоруссии, Армении и Палестине.