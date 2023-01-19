Богослужение перед началом крещенских купаний в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе
19 январяправославные верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Праздник связан с евангельским событием — крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Обряд был сопряжен с погружением в воду, он символизировал покаяние и очищение от грехов. Как считают христиане, как только Иисус вошел в воду, с небес раздался голос Господа. Бог-Отец назвал Спасителя своим сыном.
Водосвятие — главное событие Крещения. После литургии в сочельник в храмах проводят великое освящение воды. Другим событием праздника считалось купание в реке Иордан. В российских реалиях традиция трансформировалась: в разгар зимы люди окунаются в прорубь, хотя погружения в ледяную воду не зафиксированы в церковном уставе. С точки зрения церковного учения, купание в освященном месте не является способом смыть с себя все грехи. Омовения в проруби относятся скорее к разряду народных традиций.
NEWS.ru показывает, как они проходят в разных странах — в России, Белоруссии, Армении и Палестине.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчина во время крещенских купаний в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчина во время крещенских купаний в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Люди во время крещенских купаний в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Люди во время крещенских купаний в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Женщина перед крещенским купанием в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Женщина перед крещенским купанием в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчина во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчина во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчина во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчина во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Люди во время крещенских купаний в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Люди во время крещенских купаний в купели на пруду у Елисаветинского храма в Опалихе
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля
Фото: Sputnik/РИА Новости
Настоятель Всехсвятского храма отец Фёдор Повный проводит освящение купели во время празднования Крещения в Минске
Фото: Sputnik/РИА Новости
Настоятель Всехсвятского храма отец Фёдор Повный проводит освящение купели во время празднования Крещения в Минске
Фото: Sputnik/РИА Новости
Верующие окунаются в купель возле Всехсвятского храма в Минске во время празднования Крещения
Фото: Sputnik/РИА Новости
Верующие окунаются в купель возле Всехсвятского храма в Минске во время празднования Крещения
Фото: Александр Патрин/ТАСС
Армения. Гюмри. Мужчина во время крещенских купаний на территории ущелья Черкеза
Фото: Александр Патрин/ТАСС
Армения. Гюмри. Мужчина во время крещенских купаний на территории ущелья Черкеза
Фото: Александр Патрин/ТАСС
Армения. Гюмри. Священнослужитель во время освящения пруда перед началом крещенских купаний на территории ущелья Черкеза
Фото: Александр Патрин/ТАСС
Армения. Гюмри. Священнослужитель во время освящения пруда перед началом крещенских купаний на территории ущелья Черкеза
Фото: ATEF SAFADI/ТАСС
Христианские паломники в праздник Крещения Господня на реке Иордан
Фото: ATEF SAFADI/ТАСС
Христианские паломники в праздник Крещения Господня на реке Иордан
Фото: ATEF SAFADI/ТАСС
Христианские паломники в праздник Крещения Господня на реке Иордан
Фото: ATEF SAFADI/ТАСС
Христианские паломники в праздник Крещения Господня на реке Иордан