Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Православные россияне в ночь на 16 апреля 2023 года встретили Пасху. Главную службу в храме Христа Спасителя провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Ее посетил президент России Владимир Путин.
Миллионы верующих устремились в храмы. Благодатный огонь из Иерусалима получилось доставить в храм Христа Спасителя к самому концу пасхального богослужения. Помимо храма Христа Спасителя огонь привезли еще в несколько храмов Москвы. Самолет с огнем сел в аэропорту Внуково-3 около 01:00 мск 16 апреля. О том, как проходило празднование Пасхи в храмах во всех уголках России, — в фотоматериале NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Освящение куличей в Никольском соборе города Красногорска
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Освящение куличей в Никольском соборе города Красногорска
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Освящение куличей в Никольском соборе города Красногорска
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Освящение куличей в Никольском соборе города Красногорска
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Освящение пасхальных куличей и яиц в церкви Святых Космы и Дамиана в Старых Панех в Москве
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Освящение пасхальных куличей и яиц в церкви Святых Космы и Дамиана в Старых Панех в Москве
Фото: Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости
Священники во время пасхальных торжеств у собора Рождества Христова в Кишиневе
Фото: Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости
Священники во время пасхальных торжеств у собора Рождества Христова в Кишиневе
Фото: Ahmad Tayem/Keystone Press Agency/Global Look Press
Православные христиане зажигают свечи во время церемонии вознесения Благодатного огня в церкви Рождества Христова в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан
Фото: Ahmad Tayem/Keystone Press Agency/Global Look Press
Православные христиане зажигают свечи во время церемонии вознесения Благодатного огня в церкви Рождества Христова в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан
Фото: Иван Батырев/ТАСС
Верующие в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи
Фото: Иван Батырев/ТАСС
Верующие в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи
Фото: Иван Батырев/ТАСС
Верующие в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи
Фото: Иван Батырев/ТАСС
Верующие в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (справа) зажигает свечу от Благодатного огня в аэропорту Внуково-3. Благодатный огонь доставлен спецрейсом из Иерусалима в Москву
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (справа) зажигает свечу от Благодатного огня в аэропорту Внуково-3. Благодатный огонь доставлен спецрейсом из Иерусалима в Москву
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Верующие зажигают свечи и лампады от Благодатного огня в аэропорту Внуково-3. Благодатный огонь доставлен спецрейсом из Иерусалима в Москву на праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Верующие зажигают свечи и лампады от Благодатного огня в аэропорту Внуково-3. Благодатный огонь доставлен спецрейсом из Иерусалима в Москву на праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Председатель Конференции католических епископов России, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Паоло (Павел) Пецци (слева) и апостольский нунций в РФ (посол Ватикана) архиепископ Джованни Д'Аньелло перед началом пасхального богослужения
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Председатель Конференции католических епископов России, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Паоло (Павел) Пецци (слева) и апостольский нунций в РФ (посол Ватикана) архиепископ Джованни Д'Аньелло перед началом пасхального богослужения
Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) во время пасхальной службы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) во время пасхальной службы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Крестный ход на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Крестный ход на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Фото: РИА Новости
Священнослужитель на праздничном пасхальном богослужении в церкви Георгия Победоносца в Мелитополе
Фото: РИА Новости
Священнослужитель на праздничном пасхальном богослужении в церкви Георгия Победоносца в Мелитополе
Фото: Николай Михальченко/ТАСС
Верующие и архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор (справа) во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Христова
Фото: Николай Михальченко/ТАСС
Верующие и архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор (справа) во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Христова
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Ростов-на-Дону. Священнослужители во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Ростов-на-Дону. Священнослужители во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы
Фото: Николай Михальченко/ТАСС
Южно-Сахалинск. Верующая во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Христова
Фото: Николай Михальченко/ТАСС
Южно-Сахалинск. Верующая во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Христова
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Прихожане во время ночного пасхального богослужения возле православного храма Абалакской иконы Божией Матери «Знамение» в Дивногорске
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Прихожане во время ночного пасхального богослужения возле православного храма Абалакской иконы Божией Матери «Знамение» в Дивногорске
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге