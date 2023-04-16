Православные россияне в ночь на 16 апреля 2023 года встретили Пасху. Главную службу в храме Христа Спасителя провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Ее посетил президент России Владимир Путин.

Миллионы верующих устремились в храмы. Благодатный огонь из Иерусалима получилось доставить в храм Христа Спасителя к самому концу пасхального богослужения. Помимо храма Христа Спасителя огонь привезли еще в несколько храмов Москвы. Самолет с огнем сел в аэропорту Внуково-3 около 01:00 мск 16 апреля. О том, как проходило празднование Пасхи в храмах во всех уголках России, — в фотоматериале NEWS.ru.

Освящение куличей в Никольском соборе города Красногорска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Освящение куличей в Никольском соборе города Красногорска

Освящение куличей в Никольском соборе города Красногорска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Освящение куличей в Никольском соборе города Красногорска

Освящение пасхальных куличей и яиц в церкви Святых Космы и Дамиана в Старых Панех в Москве

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Освящение пасхальных куличей и яиц в церкви Святых Космы и Дамиана в Старых Панех в Москве

Священники во время пасхальных торжеств у собора Рождества Христова в Кишиневе

Фото: Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Священники во время пасхальных торжеств у собора Рождества Христова в Кишиневе

Православные христиане зажигают свечи во время церемонии вознесения Благодатного огня в церкви Рождества Христова в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан

Фото: Ahmad Tayem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Православные христиане зажигают свечи во время церемонии вознесения Благодатного огня в церкви Рождества Христова в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан

Верующие в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи

Фото: Иван Батырев/ТАСС

Верующие в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи

Верующие в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи

Фото: Иван Батырев/ТАСС

Верующие в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (справа) зажигает свечу от Благодатного огня в аэропорту Внуково-3. Благодатный огонь доставлен спецрейсом из Иерусалима в Москву

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (справа) зажигает свечу от Благодатного огня в аэропорту Внуково-3. Благодатный огонь доставлен спецрейсом из Иерусалима в Москву

Верующие зажигают свечи и лампады от Благодатного огня в аэропорту Внуково-3. Благодатный огонь доставлен спецрейсом из Иерусалима в Москву на праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Верующие зажигают свечи и лампады от Благодатного огня в аэропорту Внуково-3. Благодатный огонь доставлен спецрейсом из Иерусалима в Москву на праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Председатель Конференции католических епископов России, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Паоло (Павел) Пецци (слева) и апостольский нунций в РФ (посол Ватикана) архиепископ Джованни Д'Аньелло перед началом пасхального богослужения

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Председатель Конференции католических епископов России, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Паоло (Павел) Пецци (слева) и апостольский нунций в РФ (посол Ватикана) архиепископ Джованни Д'Аньелло перед началом пасхального богослужения

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) во время пасхальной службы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) во время пасхальной службы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Крестный ход на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Крестный ход на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске

Священнослужитель на праздничном пасхальном богослужении в церкви Георгия Победоносца в Мелитополе

Фото: РИА Новости

Священнослужитель на праздничном пасхальном богослужении в церкви Георгия Победоносца в Мелитополе

Верующие и архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор (справа) во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Христова

Фото: Николай Михальченко/ТАСС

Верующие и архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор (справа) во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Христова

Ростов-на-Дону. Священнослужители во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Ростов-на-Дону. Священнослужители во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы

Южно-Сахалинск. Верующая во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Христова

Фото: Николай Михальченко/ТАСС

Южно-Сахалинск. Верующая во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Христова

Прихожане во время ночного пасхального богослужения возле православного храма Абалакской иконы Божией Матери «Знамение» в Дивногорске

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Прихожане во время ночного пасхального богослужения возле православного храма Абалакской иконы Божией Матери «Знамение» в Дивногорске

Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге

Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге

Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге

Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге

Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге