Светлая Пасха: как Россия встретила главный христианский праздник

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

Православные россияне в ночь на 16 апреля 2023 года встретили Пасху. Главную службу в храме Христа Спасителя провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Ее посетил президент России Владимир Путин.

Миллионы верующих устремились в храмы. Благодатный огонь из Иерусалима получилось доставить в храм Христа Спасителя к самому концу пасхального богослужения. Помимо храма Христа Спасителя огонь привезли еще в несколько храмов Москвы. Самолет с огнем сел в аэропорту Внуково-3 около 01:00 мск 16 апреля. О том, как проходило празднование Пасхи в храмах во всех уголках России, — в фотоматериале NEWS.ru.