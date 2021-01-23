Правозащитники сообщили о 1099 задержанных на акции протеста в Москве

https://static.news.ru/photo/76c7603c-5db7-11eb-a365-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали 1099 участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшей 23 января, свидетельствуют данные «ОВД-Инфо».

По данным правозащитников, в целом в России было задержано 2800 человек. Из них в Москве — 1099, в Санкт-Петербурге — 388. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что в ходе протестных акций в городах России было задержано около 300 несовершеннолетних.

Как писал NEWS.ru, всех несовершеннолетних, задержанных на несанкционированной акции в Москве, отпустили из отделов полиции. Об этом сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Люди протестуют против задержания Навального 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом. Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. Прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный, поскольку он не отмечался по месту проживания.