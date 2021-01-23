Число задержанных в России достигло 2250 человек

https://static.news.ru/photo/cb3e1896-5da2-11eb-a548-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число задержанных на протестных акциях в России достигло 2250 человек. В Москве их 855.

Отмечается, что как минимум 102 задержанных являются несовершеннолетними, как минимум 38 — журналистами. При этом 28 человек были избиты силовиками, сообщает «ОВД-Инфо».

Согласно приводящимся на сайте сведениям, больше всего людей задержано в Москве. Там количество задержанных по состоянию на 20:37 составляет 855. На втором месте Санкт-Петербург (327), а на третьем — Новосибирск (95).

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Люди протестуют против задержания Навального 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом. Прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный, поскольку он не отмечался по месту проживания.

Ранее NEWS.ru писал, что в Петербурге штаб оппозиционера Алексея Навального призвал протестующих «завершить прогулку». Также в организации поблагодарили всех, кто принял участие в акции протеста 23 января. Протестующие были названы смелыми людьми.