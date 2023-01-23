Правительство РФ отложило строительство автомагистралей на пять лет

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / Global Look Press

Российское правительство перенесло финансирование трассы «Меридиан», обходов Орехово-Зуево и Краснодара на пять лет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на новый план бюджета Минтранса. Отмечается, что деньги выделят только на проектирование данных объектов. По информации издания, финансирование трассы для обхода Орехово-Зуево сократили с 20,5 миллиардов до 1,5 миллиардов рублей.

Речь идет лишь о его проектировании, которое начнется не раньше 2026 года: финансирование сокращено с 20,5 млрд до 1,5 млрд руб. Аналогичная участь постигла южный обход Краснодара, финансирование которого уменьшено с 28,9 млрд до 1,5 млрд рублей, — сказано в публикации.

В ведомстве рассказали журналистам, что изменения были внесены с учетом сокращения бюджета, но отметили, что начатые проекты завершат.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет РФ в 2022 году, по предварительным данным, исполнен с дефицитом 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Он отметил, что основные доходы в ушедшем году были связаны с высокой конъюнктурой цен на энергоносители и ростом ненефтегазовых доходов. Общие доходы бюджета составили 27,77 трлн, а расходы — 31,11 трлн.