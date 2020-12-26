Правительство избавится от 37 заместителей глав федеральных ведомств

https://static.news.ru/photo/75b85a3e-48ea-11eb-9875-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Оптимизация госаппарата, анонсированная председателем правительства Михаилом Мишустиным в ноябре, затронет 45 министерств и ведомств. Под сокращения попадут 37 заместителей руководителей федеральных структур, сказано в сообщении пресс-службы кабмина.

Там уточнили, что в результате оптимизации уменьшится количество подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Будут сокращены 74 из них.

При этом высвободившиеся средства решено оставить в фондах оплаты труда.

Мишустин уже подписал необходимое для реорганизации постановление.

В результате реформы система госуправления станет более функциональной, так как будут упразднены пересечения деятельности, а сферы ответственности получат чёткое разграничение, считает вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, мнение которого приводит «Интерфакс». Таким образом, будут уменьшены административные издержки, повышена оперативность и качество решений, а ответственность чиновников перестанет размываться.

По оценке Григоренко, могут быть сокращены около 1,2 тысячи должностей в центральных аппаратах федеральных органов и более 33,5 тысячи в территориальных отделах.

Реформа системы госуправления начнётся с 1 января и будет продолжаться три месяца. В её рамках штат министерств и региональных подразделений будет сокращён на 5–10%, в том числе за счёт вакантных должностей, писал NEWS.ru.