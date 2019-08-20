Правительство Архангельской области назвало плановым заказ на противогазы, размещённый на портале госзакупок 13 августа.
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Цена контракта на противогазы для правительства Архангельской области составит 4,6 миллиона рублей.
Взрыв на полигоне под Северодвинском произошёл 8 августа. Российские власти в разные моменты времени предоставляли противоречивую информацию об инциденте, так, число погибших в официальных сообщениях изменилось с двух до пяти.
News.ru писал, что две станции мониторинга радиационной ситуации перестали выходить на связь. Позже станции возобновили передачу данных.