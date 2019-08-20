https://static.news.ru/photo/23cb577c-c370-11e9-abcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Правительство Архангельской области назвало плановым заказ на противогазы, размещённый на портале госзакупок 13 августа.

Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты области Александра Уварова, закупка 1,2 тысячи фильтрующих противогазов планировалась ещё в 2018 году и не связана ни с какими актуальными событиями, в том числе и со взрывом при испытаниях на полигоне под Северодвинском. Аналогичные статьи расходов, по словам Уварова, также будут включены в бюджеты 2020 и 2021 годов.

Цена контракта на противогазы для правительства Архангельской области составит 4,6 миллиона рублей.

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошёл 8 августа. Российские власти в разные моменты времени предоставляли противоречивую информацию об инциденте, так, число погибших в официальных сообщениях изменилось с двух до пяти.

News.ru писал, что две станции мониторинга радиационной ситуации перестали выходить на связь. Позже станции возобновили передачу данных.