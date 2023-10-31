Появилось видео задержания координатора покушения на Царева

Фото: ФСБ России

В Сети появилось видео задержания сотрудниками ФСБ России координатора покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева. По месту жительства мужчины был проведен обыск.

В ролике видно, как силовики выпрыгивают из микроавтобуса и задерживают гуляющего с собакой мужчину. После этого на него надели наручники и посадили в транспортное средство. В ходе обыска по месту жительства мужчины был обнаружен тайник со средствами поражения.

В ходе допроса задержанный рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами в январе 2023 года для подготовки покушения на Царева. По заданию СБУ мужчина устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал экс-депутат, чтобы иметь возможность для сбора информации о нем и его передвижении.

Покушение на Царева произошло в ночь на 27 октября. В политика дважды стреляли, по словам родственников, в результате полученных ранений он потерял много крови. В настоящее время Царев находится в реанимации под усиленной охраной сотрудников ФСБ.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что покушение на Царева было совершено по указу СБУ. По его словам, политику регулярно поступали угрозы с украинской стороны.