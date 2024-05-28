Появилось видео, как вертолет Ка-52М отработал по позициям ВСУ под Донецком Минобороны РФ опубликовало видео удара Ка-52М по ВСУ на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Экипаж вертолета Ка-52М поразил подразделения Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, пилоты группировки войск «Центр» наносили удар неуправляемыми авиационными ракетами.

Экипаж вертолета Ка-52М поразил подразделения ВСУ на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ ранее опубликовало видео, как военнослужащие-артиллеристы Южной группировки войск Вооруженных сил России накрывают огнем позиции украинских войск на Северском направлении. Бойцы работают в ночное время суток из 152-мм орудий.

До этого сообщалось, что расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» российской группировки прикрытия государственной границы уничтожили позиции Вооруженных сил Украины в приграничном с Белгородской областью районе Украины. Оборонное ведомство поделилось кадрами работы артиллеристов. На опубликованном видео установка РСЗО «Ураган» в темное время суток выдвигается на позиции и выпускает залп из множества ракет.