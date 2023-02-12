Появились снимки турецкого аэропорта до и после землетрясения

Фото: dhmi.gov.tr

Аэропорт Хатай

Роскосмос продолжает вести наблюдения за последствиями землетрясения на юго-востоке Турции. Госкорпорация опубликовала сделанные со спутника «Канопус-В» снимки аэропорта Хатай после серии толчков.

В компании отметили, что мониторинг со спутников ведется по запросу российского МЧС. Для этого задействованы все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам.

12 февраля глава Министерства транспорта и инфраструктуры страны Адиль Караисмаилоглу сообщил, что аэропорт Хатай возобновил работу после ремонта взлетно-посадочной полосы.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Турецкое управление по чрезвычайным ситуациям сообщило сегодня днем, что число погибших вследствие землетрясений достигло 29 605 человек. Генеральный директор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар заявил, что два землетрясения магнитудой 7,7 в Турции, превратившие юго-восточную часть страны в руины, сравнимы со взрывом 500 атомных бомб. Он пояснил, что первые толчки длились 65 секунд, следующие — 45.