Силовики узнали адреса причастных к покушению на Прилепина ТАСС: причастные к покушению на Прилепина проживали в квартирах в Москве и Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники силовых структур России установили ряд адресов в Москве и Подмосковье, по которым могли проживать причастные к покушению на известного писателя Захара Прилепина, передает ТАСС со ссылкой на сотрудника спецслужб. Кроме того, установлен адрес квартиры, где было собрано самодельное взрывное устройство, сдетонировавшее в автомобиле Прилепина Audi Q7.

В Москве и Подмосковье полиция и ФСБ выявили несколько адресов, по которым проживали возможные участники покушения на Прилепина. Также установлена квартира, в которой могли собрать СВУ, — говорится в сообщении.

Автомобиль Захара Прилепина взорвался 6 мая в Нижегородской области. По версии следствия, в районе 11 часов утра в одном из населенных пунктов Борского района сдетонировало СВУ в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель. Прилепин получил ранение, водитель скончался на месте. В настоящее время писатель находится в больнице. Полиция задержала подозреваемого и ищет остальных.

Организация «Атеш», которая позиционирует себя как «военное движение украинцев и крымских татар», взяла на себя ответственность за организацию покушения на Прилепина. В Telegram-канале сообщества сказано, что за публицистом охотились с января 2023 года по пришедшему им заказу.