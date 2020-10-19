«Ъ»: повторный карантин из-за коронавируса может быть введён в регионах

https://static.news.ru/photo/fd0c7bce-127a-11eb-8066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти намерены обойтись без повторного карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом, но и не исключают такой вариант. Сценарий хоть и рассматривается как нежелательный, окончательного отказа не получил.

Новый локдаун возможен по апрельскому образцу. Но так как в разных регионах распространение коронавируса существенно отличается, карантин в первую очередь грозит тем, где исчерпан или близок к этому ресурс системы здравоохранения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Другой собеседник издания поведал, что на недавнем совещании с участием столичных чиновников представители Кремля настаивали на том, что не следует вводить строгий карантин. Но при этом просили дать оценку таким «мягким» ограничительным мерам, как перевод трети сотрудников на удалёнку.

Пока же власти Москвы, к примеру, намерены делать ставку на «убеждение» людей, а не на прямые широкие запреты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 21 октября в Подмосковье вводятся дополнительные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса. В частности, в регионе приостанавливают свою работу выставки, музеи, массовые мероприятия, а также спортивные соревнования с участием зрителей.