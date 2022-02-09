Посол РФ назвал разговоры о планах обострения конфликта на Украине ложью

Разговоры о планах эскалации конфликта вокруг Украины являются «инсинуацией и лживыми новостями», заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, во время общения с американскими властями дипломат каждый раз опровергает подобные обвинения в адрес российской стороны, сообщило РИА Новости. Антонов добавил, что разговоры о «вторжении» России на территорию Украины — информационная война, которую пытается навязать Запад.

Никто из российских высших представителей никогда не говорил о том, что Россия собирается напасть на какое-то государство. Всё это инсинуации и лживые новости. Мы говорим об этом постоянно, — сказал он.

На встречах с Западным коллегами Антонов, по его словам, продолжает повторять, что «ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра» Россия не вторгнется на территорию Украины.

Ранее Антонов назвал необъяснимой ситуацию с публикацией агентством Bloomberg заголовка о начале вторжения России на Украину. При этом дипломат подчеркнул, что Штаты продолжают «накачивать» Киев оружием, а Россия, в свою очередь, не собирается ни на кого нападать.

В ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. После того как на это обратили внимание журналисты, статью признали ошибкой и удалили. Известно, что сообщение о якобы начале военных действий провисело на основной странице агентства более получаса. Официальные извинения были опубликованы на сайте Bloomberg.

Ранее издание Bild одним из первых сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

После этого на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».