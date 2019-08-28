https://static.news.ru/photo/ae14777e-c9a6-11e9-96c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

На Международном авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском начали продавать кукурузу, которая стала символом спасения пассажиров самолёта Airbus A321, совершившего 15 августа аварийную посадку на поле в Подмосковье. Урожай, однако, собрали на другом поле.

Киоск, где открыта продажа, украшен фразой «Идём правее на солнце вдоль рядов кукурузы». Её людям, покинувшим салон, говорил бортпроводник лайнера, а после появления в открытом доступе видеозаписи с места жёсткой посадки она стала интернет-мемом.

Горячая кукуруза с солью стоит 200 рублей, передаёт РИА Новости . Продажа идёт хорошо.

Ранее эта фраза появилась на футболках, появившихся в продаже.

Борт «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на кукурузном поле, следовал из Москвы в Симферополь. ЧП произошло сразу же после вылета из аэропорта Жуковский из-за столкновения со стаей птиц, которые попали в оба двигателя.

На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. К медикам обратились 76 человек.

Командир пилотной группы Дамир Юсупов и его помощник Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Остальным членам экипажа присуждены ордена Мужества.