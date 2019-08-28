На Международном авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском начали продавать кукурузу, которая стала символом спасения пассажиров самолёта Airbus A321, совершившего 15 августа аварийную посадку на поле в Подмосковье. Урожай, однако, собрали на другом поле.
Киоск, где открыта продажа, украшен фразой «Идём правее на солнце вдоль рядов кукурузы». Её людям, покинувшим салон, говорил бортпроводник лайнера, а после появления в открытом доступе видеозаписи с места жёсткой посадки она стала интернет-мемом.
Горячая кукуруза с солью стоит 200 рублей, передаёт
Ранее эта фраза появилась на футболках, появившихся в продаже.
Борт «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на кукурузном поле, следовал из Москвы в Симферополь. ЧП произошло сразу же после вылета из аэропорта Жуковский из-за столкновения со стаей птиц, которые попали в оба двигателя.
На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. К медикам обратились 76 человек.
Командир пилотной группы Дамир Юсупов и его помощник Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Остальным членам экипажа присуждены ордена Мужества.