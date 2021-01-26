Попова рассказала, когда мигрантов начнут прививать от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a223a9cc-5fd1-11eb-8386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О вакцинации от коронавирусной инфекции находящихся на территории страны мигрантов пока речь не идёт. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На пленарном заседании она указала на то, что сейчас в приоритетном порядке вакцинируют людей с хроническими заболеваниями и граждан старшего возраста. Кроме того, прививку поставят работникам крупных промышленных предприятий и представителям ряда общественно важных профессий.

Всё-таки должна быть приоритетность. Мы её определили в государстве, и мы по ней идём. Как только появится возможность прививать всех неграждан РФ, это тоже будет сделано, — цитирует Попову «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru выпустил расследование в связи с началом с 18 января всеобщей прививочной кампании от COVID-19. Судя по ситуации в регионах, массовая вакцинация в России может растянуться на несколько лет, хотя Попова утверждает о готовности в 2021 году привить 60% населения, то есть не менее 88 млн человек.

Как заявила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова, прогнозы Роспотребнадзора могут быть существенно завышены.