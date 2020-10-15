Попова назвала причину возобновления авиасообщения с другими странами

https://static.news.ru/photo/023c1a2a-0ecd-11eb-9638-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Восстановление авиасообщения между Россией и другими странами сейчас безопасно, и соответствующие решения принимаются не из экономических соображений, а из эпидемиологических. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.
У нас сегодня восстанавливается авиасообщение, и не потому что это безвыходная ситуация для экономики, а потому что мы знаем, как сделать так, чтобы люди не заболели в самолёте, садились в самолёт здоровыми и выходили здоровыми, — цитирует ТАСС Попову.
Как писал NEWS.ru, в России принято решение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией. Рейсы Москва — Белград, а также Москва — Кайо-Коко и Москва — Санта-Клара будут осуществляться по два раза в неделю. В Японию с 1 ноября будет летать три рейса: два Москва — Токио и один Владивосток — Токио. Также было принято решение увеличить количество рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. Оперштаб продолжает работу над расширением списка стран, с которыми авиасообщение может быть возобновлено. При этом осуществляется мониторинг ситуации в странах-кандидатах.