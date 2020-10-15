Попова назвала причину возобновления авиасообщения с другими странами

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За прошедшие сутки на территории России специалисты выявили 13 754 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах страны. В сравнении с данными за прошлый день число заразившихся сократилось на 500. Об этом 15 октября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что за весь период пандемии в стране коронавирусом заразились 1 354 163 человека. Как отметили в оперштабе, у 3427 новых инфицированных (24,9%) болезнь проходит без клинических проявлений. Также за...