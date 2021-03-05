Попова лично проконтролирует ситуацию с заражением школьников в Красноярске

https://static.news.ru/photo/aab13362-7e34-11eb-aece-96000091f725_660.jpg Анна Попова Фото: news.rambler.ru

Ситуацию с заболеваемостью иерсиниозной инфекцией школьников в Красноярске под свой личный контроль взяла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Эпидемиологическое расследование региональное отделение ведомства начало после получения данных о первых случаях заболевания. Специалисты принимают меры по локализации и ликвидации вспышки заражения.

В сообщении Роспотребнадзора говорится , что генетический материал иерсиний был обнаружен в образцах исследованной овощной продукции, пробах готовых салатов и смывах с объектов внешней среды.

Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 тонны овощной продукции, — передаёт ведомство.

Деятельность компаний, отвечающих за поставку продукции и организацию школьного питания, приостановлена. Возбуждены дела об административной ответственности, материалы переданы в суд.

Также по материалам Роспотребнадзора возбуждено уголовное дело о нарушении санэпидправил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшим угрозу наступлению таких последствий.

Случаи заражения начали выявлять в Красноярске с 18 февраля. Ученики заболели в 25 школах, где доставкой продуктов занимался один и тот же поставщик.

В настоящее время выявлено 111 случаев заболевания иерсиниозом у детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Иерсиниозом называют острую кишечную инфекцию, передающуюся от животных к человеку, которая сопровождается токсическими и аллергическими проявлениями, проявляется поражением многих внутренних органов. Болезнь чаще всего встречается в регионах с умеренным климатом. Заболевание вызывается особой бактерией — иерсинией, которая очень устойчива к внешним воздействиям.

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