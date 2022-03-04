Пользователи в России не смогли зайти на сайты «проблемных» СМИ

Некоторые российские пользователи сообщили о проблемах с доступом к сайтам ряда изданий, ранее имевших проблемы на территории России. Это произошло в ночь на 4 марта. Своими наблюдениями люди поделились в соцсетях.

Так, пользователи сообщили, что у них возникли сложности с доступом к сайтам издания Meduza (признано в РФ СМИ-иноагентом), которое располагается в Латвии, русской службы британской телерадиокомпании BBC, радио «Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом) и телерадиокомпании Deutsche Welle, чьё вещание прекращено на территории Российской Федерации и чьи сотрудники лишены аккредитации.

Комментариев от Роскомнадзора пока не последовало.

Ранее в Польше запретили вещание нескольких российских телеканалов. Это произошло из-за ситуации на Украине, сообщил польский Госсовет радиофонии и телевидения (KRRiT). Из реестра распространяемых телеканалов были удалены RT (Russia Today), RT Documentary, «РТР-Планета», «Союз TV», «Россия 24».

Ранее комиссия по надзору за СМИ запретила вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии.

В ответ российский МИД принял санкции в отношении Deutsche Welle.