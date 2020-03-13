https://static.news.ru/photo/91395060-6529-11ea-a2c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: gumchs.novosibirsk/facebook.com

Лёд на северных реках Европейской части России вскроется на 20–25 дней раньше обычного. Ранее половодье связано с аномально тёплой погодой, считают в Гидрометцентре.

В марте вскроются Северная Двина, Печора и реки Карелии.

Половодье на европейской территории нашей страны будет в ранние и даже экстремально ранние сроки. Реки севера и северо-запада вскрываться будут на 20–25 дней раньше, — отметил глава Гидрометцентра Сергей Борщ в комментарии РИА Новости.

Синоптик добавил, что половодье на сибирских реках начнётся раньше на 7–10 дней — в конце марта и начале апреля. Лёд вскроется на Оби, реках Алтая, Новосибирской и Кемеровской областей.

Как писал NEWS.ru, многолетние температурные рекорды в Москве и других городах Центральной России обновлялись в течение всех зимних месяцев. Зима 2020-го оказалась одной из самых тёплых в истории.