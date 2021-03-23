Половина пользователей Рунета нашла любовь и близких друзей в соцсетях

https://static.news.ru/photo/825408e2-8bd9-11eb-ad0a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Половина опрошенных россиян признались, что за годы использования соцсетей нашли с их помощью себе любовь или близкого друга. Заводить новые знакомства в соцсетях готовы 17% респондентов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцсетью «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe.

Исследование приурочено к 15-летию социальной сети «Одноклассники». Опрос показал, как изменилось за это время поведение пользователей в соцсетях.

84% респондентов сообщили, что пользуются социальными сетями от 10 до 15 лет. 55% рассказали, что первой соцсетью, в которой появился их профиль, были «Одноклассники», 36% — «ВКонтакте». Ещё 2% назвали YouTube, и по 1% опрошенных — Instagram или Facebook, а 5% указали «другую соцсеть».

Большинство россиян (59%) стали проводить больше времени в соцсетях, 30% уделяют им столько же времени, как и тогда, когда соцсети только появились, а 11% — меньше.

Специалисты узнали у пользователей о том, для чего они в первую очередь используют соцсети сейчас: 62% респондентов — для общения с близкими и друзьями, 54% — играют в игры, 49% — слушают музыку, 42% — смотрят видео. Четверть пользователей Рунета через соцсети обмениваются фотографиями, 21% заходят «повисеть» и «убить время», 16% занимаются самообразованием, 11% совершают покупки.

Кроме того, 62% людей, принявших участие в опросе, отслеживают лайки и комментарии к своим публикациям, а 17% из них обижаются, если не видят реакций со стороны других пользователей.

Самыми активными пользователей соцсетей являются мужчины в возрасте 40 лет и женщины, средний возраст которых составляет 38 лет. Большинство из них имеет высшее образование и доход выше среднего. Они читают новости друзей, общаются с ними, выкладывают фото и любят смотреть видео про путешествия и культуру других стран.

«Пятнадцатилетние» пользователи сети «ОК» имеют схожий музыкальный вкус и интересы, многие из них подписаны на группы, посвящённые кулинарии, юмору и полезным советам.