«Полностью соответствует»: физиогномист про видео с «ожившим» Залужным Эксперт-физиогномист Воеводин сообщил, что голос и мимика на видео соответствует Залужному

Фото: Министерство обороны Украины

Валерий Залужный

На распространенном 25 мая украинскими СМИ видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным голос и мимика соответствуют этому человеку, заявил NEWS.ru эксперт-физиогномист Олег Воеводин. По его словам, видео снято одним кадром, вставок нет.

Я считаю, видео снято одним дублем, без вставок. Единственное, так это появляется надпись на флаге слева, если я правильно все увидел. Но на само видео это никак не влияет, все слова и вся мимика соответствует полностью этим двум людям, голос не наложен ни у одного, ни второго, — рассказал Воеводин.

Украинское издание «Страна.ua» 25 мая сообщило, что сотрудник пресс-службы Минoбороны Украины Анатолий Штефан опубликовал видео с целым и невредимым Залужным, который по слухам был тяжело ранен при ракетном обcтреле в начале мая.

Накануне источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что главком ВСУ в начaле мая получил тяжелые ранения в результате ракетного удара под Херсоном. По словам собеседника агентства, Залужному cделали трeпанацию черепа, его жизни ничто не угрожает, но он уже не сможет вернуться к командованию армией Украины. Он добавил, что соcтояние Залужного осложнено наличием сахарного диабета второго типа.