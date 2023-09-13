Полковник назвал способ противодействовать ракетам ATACMS Полковник Матвийчук: российская система ПВО сможет противостоять ракетам ATACMS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЗРС «Антей-400»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогут противостоять, распознавать и нейтрализовать дальнобойные ракеты ATACMS, если их все же поставят Киеву, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с Lenta.ru он уточнил, что ATACMS действительно являются «серьезным оружием» — они способны наносить удары по фортификациям, бронетехнике, скоплению пехоты, а также имеют кассетную, моноблочную и фугасную части на вооружении.

ATACMS — это очень серьезная ракета. <...> ATACMS выглядит как обычная ракета, но ее дальность стрельбы составляет 250 км <...>. Все средства ПВО, которые есть на вооружении российской армии, прекрасно видят ракеты ATACMS и нейтрализуют их, — подчеркнул эксперт.

По словам полковника, данные ракеты вряд ли смогу повлиять на ход специальной военной операции. Он пояснил, что для этого необходимо насыщение Украины средствами поражения. Пока же ВСУ получают товары штучно. Матвийчук предположил, что таким образом Запад просто проводит испытания, чтобы в дальнейшем улучшить тактико-технические характеристики своего оружия.

Даже если Украине поставят ракеты ATACMS в количестве ста штук, <...> изменить соотношение сил и средств они не смогут. Чтобы изменить это соотношение на фронте, необходимо, чтобы количественные характеристики превосходили наши войска хотя бы в 2,5–3 раза, — заключил военэксперт.

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер ранее заявил, что в США не принимали новых решений по поставкам ракет ATACMS Украине. По его словам, продолжаются переговоры с Киевом.