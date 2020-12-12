Политолог предупредил о риске возобновления войны в Донбассе

https://static.news.ru/photo/aeb5a3a4-3d1a-11eb-aa15-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Декан социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин, возглавляющий также кафедру социологии, политологии и регионоведения, уверен, что дальнейшее ухудшение взаимоотношений между Россией и Украиной неизбежно и даже может привести к новым военным операциям Киева в Донбассе.

Противостояние России и Украины будет продолжаться дальше. Один из возможных неприятных моментов — Украина может начать бои в Донбассе. Резкие заявления правительства этой страны — это словесное наступление, за которым могут последовать активные действия, — сообщил политолог URA.RU.

Эксперт считает, что недавние обострения в отношениях двух стран могут быть сигналом киевских властей для будущего президента США Джо Байдена, своеобразным намёком на поддержку антироссийского курса. Ярулин полагает, что несмотря на непростую политическую ситуацию в Вашингтоне и неоднозначность итогов президентских выборов, Украина делает ставку на победу кандидата от демократов Джо Байдена.

Своими действиями по отношению к России [власть на Украине] показывает, что хочет быть в первых рядах тех, кто будет бороться с нашей страной, — отмечает эксперт.

Эту позицию также разделяет политолог Андрей Красиков, который полагает, что сегодня Украине, вероятно, не хватит ресурсов для полноценной войны в Донбассе, но исключать подобную возможность нельзя.

Не думаю, что у них есть ресурсы для вооружённого конфликта, но всё возможно, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный и бывший представитель Киева на переговорах по Донбассу предложил украинским властям провести военную операцию по захвату Крыма.

Дипломат считает, что первые пять лет после потери полуострова Украина могла восстановить контроль над ним путём мирной реинтеграции.