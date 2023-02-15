Политолог предположил, чего ждать от послания президента Политолог Бабич: нельзя предсказать содержание послания президента Федеральному собранию

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Содержание будущего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию трудно предсказать, объяснил политолог Дмитрий Бабич. В беседе с «Царьградом» он уточнил, что основными темами обращения, вероятнее всего, станут экономическая ситуация и специальная военная операция на Украине, а также отношения с Западом.

Начался вооруженный конфликт. Цели обеих сторон в процессе этого конфликта совершенно естественно меняются. <...> То есть по мере того, как выигрывает та или иная сторона, у нее увеличиваются санкции, возникают всё новые и новые варианты окончания конфликта, варианты договоренности, которые должны его закончить, — пояснил политолог.

По словам Бабичева, в сложившейся ситуации встает вопрос о способности Запада договариваться. Он объяснил, что Россия вступила в борьбу с тоталитарной идеологией, которую можно сравнить с нацизмом. К СВО привела цепочка событий и предвзятое отношение к России со стороны Европы. Политолог уточнил, что сейчас россияне особенно ждут обращение президента к Федеральному собранию.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России обратится к Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. По его словам, Путин сделает акцент на текущей ситуации — спецоперации, экономике и социальной сфере.