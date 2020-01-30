https://static.news.ru/photo/49e243a8-4372-11ea-9a57-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Российскому руководству выгоднее прекратить любое общение с «использующим антироссийскую риторику» белорусским главой Александром Лукашенко до президентских выборов в республике, заявил эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец.

Политолог сообщил о начавшемся «закате эпохи Лукашенко», который чувствует сам белорусский лидер. Президент пытается шантажировать Россию, отказавшись покупать российскую нефть и показав мнимую независимость. При этом, считает эксперт, действия Лукашенко вскоре ударят по экономике страны.

До президентских выборов в Белоруссии нужно дать Александру Лукашенко возможность самостоятельно провести президентскую кампанию, прекратить с ним любые контакты на уровне российского официального руководства, а после выборов дальше продолжить диалог — либо с ним, либо с кем-то ещё, кто придёт на замену, — отметил Болкунец в комментарии РИА Новости.

По его словам, пока Лукашенко — единственный в мире политик, который может и оскорблять российское руководство, и получать от него деньги.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия планирует снизить импорт российской нефти до 40% от потребностей республики. Остальную часть топлива Минск намерен покупать на Украине и в странах Балтии - по более высоким ценам.

Кризис случился на фоне обсуждения судьбы Союзного государства России и Белоруссии и возможного включения республики в состав РФ.