Политолог объяснил спрос на российское оружие за рубежом Политолог Гуреев: российское оружие востребовано из-за доказанной в боях эффективности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Российское оружие на данный момент пользуется большим спросом за рубежом из-за того, что доказало свою эффективность в реальных боевых действиях, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Данила Гуреев. По его словам, Индия, ближневосточные, азиатские и африканские страны «выстроились в очередь», чтобы заключить контракты с российскими оборонными предприятиями.

Мы видим большой спрос на российское оружие. Оно доказало свою эффективность в практическом применении. Индия, ближневосточные, азиатские, африканские страны выстроились в очередь на заключение контрактов, — рассказал Гуреев.

Политолог рассказал, что презентация продуктов «Рособоронэкспорта», которая пройдет на предстоящей выставке IDEX 2023 в ОАЭ, станет «работой на перспективу». При этом он подчеркнул, что Россия продолжает удерживать позиции на рынке вооружения.

Ранее военный журналист Игорь Коротченко предположил, что российский военный экспорт не пострадает от санкций, и отметил, что Россия по-прежнему остается надежным и стабильным поставщиком, занимая второе место в мире по поставкам вооружений после США. В американских СМИ писали, что объем внешних продаж российского оружия в 2022 году составит $10,8 млрд, что на 26% ниже, чем годом ранее. Доля российского военного экспорта в мире снизилась с 24% до 19%. Главными рынками сбыта для России остаются Индия, Китай, Египет и Алжир.