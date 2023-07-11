Политолог объяснил парадоксальное влияние Зеленского на европейскую элиту Политолог Марков: Зеленский может уничтожить карьеру европейцев, выступающих против конфликта с Россией

Фото: Press Office of UkraineGlobal Look Press

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский является пиарщиком проекта противостояния с Россией, и те, кто выступает за продолжение конфликта с Москвой, продвигают украинского лидера, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, у Зеленского есть влияние на европейскую элиту — он может уничтожить карьеру тех европейцев, кто против конфликта с Россией. Таких европейских политиков, отмечает Марков, стараются «вывести с верхних этажей».

В какой-то мере роль Зеленского очень большая, он может ликвидировать чью-то карьеру, проговориться, что кто-то против конфликта с Россией. Таких стараются в Европе вывести со всех верхних этажей. Это парадоксальное влияние, влияние палача, у палача тоже какое-то влияние есть, когда голову отрубает, — сказал политолог.

Он подчеркнул, что поддержка Зеленского минимальна, поскольку многие видят в нем предателя, ввергшего страну в боевые действия и прославляющего участников холокоста, палачей еврейского народа.

Украины не существует как независимого государства. Есть поддержка украинских беженцев, а поддержка Зеленского минимальна, все понимают, что он, предатель, вверг страну в боевые действия, прославляет участников холокоста. <...> В истеблишменте [в Европе], кто против России — поддержка есть, среди населения — поддержки нет, — считает эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что его страна уже де-факто находится в НАТО. Он отметил, что на саммите в Вильнюсе Киев ожидает четких и ясных алгоритмов для быстрого получения членства в Альянсе. Зеленский добавил, что Киев старается сделать так, чтобы алгоритм получения им членства в НАТО оказался максимально ясным и быстрым.