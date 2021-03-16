Поклонская призналась, что больше не верит мужчинам

https://static.news.ru/photo/e22fe00a-8667-11eb-988b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что из-за опыта предыдущих лет перестала верить мужчинам. Об этом он заявила в ходе онлайн-брифинга, приуроченного к седьмой годовщине Крымской весны.

Я бы себе дала совет не отчаиваться, никогда не опускать руки. Главный совет — не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам, — цитирует РИА Новости Поклонскую.

Она добавила, что снова прошла бы свой семилетний путь в политике, потому что ценит его, так как он сопровождался «уроками» и «шишками». При этом Поклонская отметила, что у неё и в дальнейшем будут ошибки, но они делают её сильнее и мудрее.

Как сообщал NEWS.ru, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о планах продолжить политическую карьеру и принять участие в выборах в нижнюю палату парламента нового созыва. По её словам, в настоящее время сохраняется «некоторая неизвестность» по поводу списков, формирующихся в «Единой России» для участия в выборах, но она в любом случае не намерена заканчивать политическую карьеру.