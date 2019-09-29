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Российский парламентарий Наталья Поклонская прокомментировала планы Украины по восстановлению транспортного сообщения с Крымом.

По её словам, Киеву давно пора переходить к реальным действиям в данном вопросе, поскольку это в интересах жителей Украины.

Как бы там ни было, транспортное сообщение между Украиной и российским Крымом нынешняя украинская власть пытается возобновить. Делаются пробные первые шаги. И мы абсолютно не против, — цитирует депутата РИА Новости .

Поклонская пожелала украинским властям успехов и «чуть-чуть храбрости».

Ранее News.ru писал, что власти Крыма также положительно оценили идею Киева. Первый зампред Госсовета республики Ефим Фикс заявил, что возобновление перевозок будет способствовать выравниванию отношений между двумя странами.